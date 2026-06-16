Gronings kunstenaarsduo wint Europese designprijs met ‘geschiedenis schrijvende’ robotarm

Paul&Albert (links) en de robotarm - Foto's: Mihail Novakov en Olivier Bruinen

Het Groningse kunstenaarsduo Paul&Albert heeft maandag een bronzen European Design Award gewonnen met hun installatie Writing History, een robotarm die in realtime teksten en beelden maakt en weer wist.

De robotarm schrijft en wist voortdurend teksten op glas. Wat zichtbaar is, kan even later alweer verdwenen zijn. De robot gebruikt een database met historische gebeurtenissen uit Groningen. Tegelijk verwerkt hij actuele gegevens zoals waterstanden, verkeer en het weer. Op basis daarvan maakt de robot ook illustraties en laat daarmee zien dat geschiedenis een doorlopend proces is waarin het heden snel verleden wordt.

De installatie is technisch complex opgebouwd. Onder meer de vochtigheid van de spons, het glas en de bewegingen van de robot zijn nauwkeurig afgesteld. Een zwaar stalen frame vangt de kracht van de robotarm op. Ondanks de industriële techniek vertoont de robot volgens de makers ook menselijke kenmerken door korte pauzes en bewegingen die op ‘ademhaling’ lijken. De robot heeft bovendien een eigen handschrift, stellen makers Paul&Albert.

Het werk krijgt, na de verbouwing van het Museum aan de A, een plek in de vaste presentatie van het museum. De planning is dat de verbouwingen van de monumentale gebouwen van het museum in 2028 klaar zijn. De aanvullende nieuwbouw aan de Schuitenmakersstraat is waarschijnlijk in 2029 afgerond.