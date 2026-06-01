Groningers kunnen deze maand hun favoriete kunstwerk op straat kiezen

Foto: Ingebritt ter Veld. RELIËF SOCIALISTISCHE STRIJD

Groningers kunnen deze maand hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte kiezen. Er staan er ongeveer 600 in de gemeente. Vaak vertellen de kunstwerken iets over de geschiedenis, de omgeving en de bewoners.

Kunstpunt Groningen beheert de meeste kunstwerken. Er zijn deze maand tien werken in de spotlights gezet. Het publiek gaat uitmaken welk werk de Kunst op Straatprijs 2026 gaat winnen. Bij de genomineerde kunstwerken is tijdelijk een opvallend geel bord geplaatst.

“Dit jaar hebben we tien kunstwerken geselecteerd die ieder een verhaal vertellen over mensen en gemeenschappen in Groningen”, aldus Lieselot van Damme, de directeur van Kunstpunt Groningen. “Denk bijvoorbeeld aan het Reliëf Socialistische Strijd, dat verwijst naar de socialistische geschiedenis van de stad, of Beeld voor de Vishoek, een eerbetoon aan de vrouwen die daar werkten. Tegelijkertijd realiseren we ons dat die verhalen nooit compleet zijn. Met de groei van de stad komen er steeds nieuwe perspectieven bij, en het is belangrijk dat ook die hun plek vinden in de openbare ruimte. Daar zetten wij ons voor in.”

De genomineerden

De kunstwerken zijn: Beeld voor de Vishoek van Anne Wenzel (Centrum), Spelende kinderen door Mattheus Meesters (Paddepoel), Straatkamers van Lena van der Wal (Corpus den Hoorn), Streetart Simplon van Michel Velt, VAAF, Ph1, Klaas Boter, Sqart97, Risq, Wietje (Centrum), Zonder titel (muurschildering door Nic Bezemer (Helpman), Henri Daniel Guyot van Willem Valk (Haren), Roep om kennis door Edzard Krol (Zernike), Samen Wonen door Jan Tengbergen (Beijum), Reliëf socialistische strijd van Arie van der Lee (Schildersbuurt) en Een oase in de stad door Noud de Wolf (Centrum).

Stemmen kan tot en met 20 juni 2026 via kunstopstraatprijs. De winnaar wordt begin juli bekendgemaakt. De prijs werd vorig jaar gewonnen door ‘Kinder’ van Mette Bus in de Korrewegwijk.