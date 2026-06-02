Groningers fietsen 525 kilometer voor kankeronderzoek UMCG

Een groep van 17 wielrenners uit Groningen fietst begin juni van België naar Groningen om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds.

De tocht, De Lage Landen Tour, gaat van Westvleteren naar Engelbert in vier etappes. Na ongeveer 525 kilometer af door België en Nederland finisht de groep op zondag 7 juni bij Harry’s Café in Engelbert. Dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld is opgehaald.

De deelnemers spraken af om ieder minimaal 1.000 euro aan sponsorgeld op te halen. Dat bedrag is inmiddels bereikt. De groep wil uiteindelijk minimaal 30.000 euro inzamelen voor kankeronderzoek in het UMCG. Wie een donatie wil bijdragen, kan dat doen via deze link.