Groninger overheden willen snel overleg na kritisch rapport over woningbeoordelingen

Foto: Joris van Tweel - Versterking Ten Post

De provincie Groningen en de vijf versterkingsgemeenten willen snel overleg met het kabinet over de uitkomsten van het rapport over veiligheidsbeoordelingen van woningen in het aardbevingsgebied. Volgens de regio bevestigt het rapport eerdere zorgen van inwoners en gemeenten.

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) concludeert dat bij een deel van de veiligheidsbeoordelingen mogelijk niet alle gegevens goed zijn meegenomen. Daardoor gaat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) extra controles uitvoeren bij mogelijk zo’n achtduizend adressen.

De versterkingsgemeenten en de provincie Groningen stellen dat de eerste bevindingen eerdere signalen van inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties bevestigen. Bewoners in het aardbevingsgebied hebben volgens de overheden al lange tijd te maken met onzekerheid over hun woning en toekomst. Volgens de gemeenten en provincie kunnen in een complexe versterkingsoperatie fouten ontstaan, maar moeten signalen van bewoners serieus worden genomen. Ook vinden zij dat zorgvuldig moet worden gekeken naar vragen en twijfels over de beoordeling van woningen.

De vijf gemeenten en de provincie hebben bij minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangedrongen op snel overleg over de vervolgstappen van het ministerie en de NCG. Heerma laat weten de zorgen van bewoners serieus te nemen. Volgens hem staan de uitkomsten van het rapport voor veel Groningers niet op zichzelf, omdat bewoners vaak al jarenlang wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning of op afronding van een versterkingstraject.

De minister zegt te begrijpen dat het rapport opnieuw kan leiden tot zorgen en onzekerheid. Hij heeft het advies inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en komt volgende week met een uitgebreide reactie op de bevindingen en de gevolgen voor bewoners. De Tweede Kamer debatteert volgende week over het rapport van het adviescollege tijdens het commissiedebat over Herstel Groningen.