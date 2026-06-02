Groninger Filmdagen zoekt geld voor festival en nieuw filmprogramma

De organisatie achter de Groninger Filmdagen is een crowdfunding gestart voor de tweede editie van het festival in november. Met het geld wil de organisatie het festival financieren en een nieuw programma voor makers met een migratieachtergrond opzetten.

Het driedaagse festival vindt op 27, 28 en 29 november plaats in de voormalige Camera-bioscoop aan het Hereplein. Nieuw dit jaar is het programma Mit Aksent. Dat onderdeel richt zich op filmmakers die vanuit het buitenland naar Nederland kwamen en hier wonen en werken.

De crowdfunding loopt tot 28 juni. De organisatie wil 5.000 euro ophalen voor de opbouw van het programma, de organisatie van het festival en de verdere ontwikkeling van het nieuwe initiatief. Donateurs kunnen verschillende tegenprestaties krijgen, zoals tickets, posters en een uitnodiging voor de openingsavond.