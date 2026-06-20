Groningen ziet Oranje op warme zomeravond met ruime cijfers van Zweden winnen: “Wat een feest” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de volle terrassen in de binnenstad, bij DOT, in achtertuinen en in talloze huiskamers heeft Groningen zaterdagavond het Nederlands elftal met 5-1 zien winnen van Zweden. Met name bij DOT was het erg druk met voetballiefhebbers die naar de schermen kwamen kijken.

Dat het een gekkenhuis zou worden bij DOT aan de Vrydemalaan, werd aan het einde van de middag al voorspeld door mede-eigenaar Theun Heeg: “We hebben buiten opnieuw een tent staan met twee grote schermen. Ook de bovenverdieping is open, waar nog eens twee schermen staan. Tel daar de negen schermen in het restaurant en de grote bioscoopdome bij op, en je weet dat we er klaar voor zijn.” Heeg was vooraf al optimistisch: “Ik denk dat het vanavond nog gekker gaat worden dan afgelopen zondag, waarbij ik voorspel dat Nederland gaat winnen.”

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Een lange rij wachtenden bij DOT. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

En druk werd het. Rond 18.40 uur, twintig minuten voor de aftrap, stond er een lange rij supporters voor de ingang van DOT. “Vrijwel iedereen heeft zijn best gedaan om er zo oranje mogelijk uit te zien”, zag een fotograaf ter plaatse. “Ik zie mensen in oranjeshirts, met felgekleurde hoofddeksels en oranje zonnebrillen. Er liepen zelfs een paar fans met een vuvuzela, wat natuurlijk herinneringen oproept aan het WK in Zuid-Afrika.”

Bliksemstart

Het publiek was nog maar amper binnen toen het dak er bij DOT al voor de eerste keer af ging. Al in de zesde minuut wist Brian Brobbey de touwen te vinden op aangeven van Cody Gakpo. Nederland was in de eerste twintig minuten heer en meester en dicteerde het spel. In de zeventiende minuut was het opnieuw raak: Denzel Dumfries leverde een voorzet af, waarna Brobbey de bal langs de Zweedse doelman Kristoffer Nordfeldt schoof: 2-0. Hoewel Zweden daarna beter in de wedstrijd kwam en vlak voor rust een aansluitingstreffer wegens buitenspel afgekeurd zag worden, bleef Oranje overeind.

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De 1-0 staat op het scorebord. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede helft kende hetzelfde recept. Bondscoach Ronald Koeman bracht Crysencio Summerville in de ploeg voor Donyell Malen, en die wissel wierp direct zijn vruchten af. Summerville stuurde Dumfries diep, wiens panklare voorzet hard werd binnengekopt door Gakpo: 3-0. Slechts een paar minuten later gaf het scorebord zelfs al 4-0 aan toen diezelfde Gakpo na een assist van Summerville de bal hard in de korte hoek jaste. Zweden deed in de zestigste minuut via Anthony Elanga nog iets terug (4-1), maar het slotakkoord was voor Summerville. Hij schoot de bal in de negentigste minuut vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen: 5-1.

Feestelijk

“De ontlading en de blijdschap waren gigantisch”, vertelt de fotograaf. “Bij elk doelpunt vloog het bier door de lucht en werd er luidkeels gejuicht. Overigens werd er niet alleen bij DOT gekeken; overal in de binnenstad zaten de terrassen vol met liefhebbers die via schermen buiten of binnen de wedstrijd probeerden mee te krijgen. De sfeer was overal feestelijk, gemoedelijk en ontzettend gezellig.”

Door de overwinning op Zweden staat Nederland nu op vier punten en is het ticket voor de volgende ronde vrijwel zeker. In de nacht van donderdag op vrijdag sluit Oranje de groepsfase af tegen Tunesië. Die wedstrijd begint om 01.00 uur Nederlandse tijd.