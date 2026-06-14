Groningen ziet Oranje met 2-2 gelijkspelen tegen Japan op WK: “Toch wel een domper” (foto’s)

Het publiek juicht bij DOT als de 2-1 wordt gescoord door Summerville. Foto: Rieks Oijnhausen

Op verschillende plekken in de gemeente hebben voetballiefhebbers zondagavond de verrichtingen van het Nederlands elftal gevolgd tijdens de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. Met name bij DOT aan de Vrydemalaan was het druk. Oranje leek lang op een overwinning af te stevenen, maar kreeg in de slotfase de deksel op de neus.

In DOT aan de Vrydemalaan kon zowel in de filmzaal als buiten in een tent naar de wedstrijd worden gekeken. “Hier zijn erg veel mensen aanwezig”, vertelt OOG-verslaggever Willem Poppes. “De sfeer is ontzettend goed. Veel mensen dragen een oranjeshirt. Tijdens de rust werd luidkeels ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ van Ralf Poelman gezongen.”

“We weten niet wat ons overkomt

Dat het druk zou worden bij DOT, kondigde Theun Heeg, één van de eigenaren, eerder op de dag al aan. “Het is de hele dag al een gekkenhuis. We weten niet wat ons overkomt. De hele dag krijgen we telefoon met de vraag of er nog plek is om de wedstrijden hier te kijken. Wij merken dat het enorm leeft.” Vanwege het WK is de bol van DOT versierd als een voetbal, waarmee het de grootste voetbal van Europa is.

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Bij DOT is een tent geplaatst waar het druk is. Foto: Willem Poppes Fans hebben zich verzameld in de Poelestraat. Foto: Rieks Oijnhausen

Maar niet alleen bij DOT werd gekeken. Ook op andere plekken kwamen liefhebbers samen. Bijvoorbeeld in café Amicitia aan de Noorderstationsstraat, waar gekeken kon worden op een groot scherm. Daar was de stemming voor de wedstrijd nog afwachtend. “Nederland is de laatste wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan niet goed voor de dag gekomen”, vertelt de kastelein. “Dat betekent dat we toch wat afwachtend zijn. Wat gaat Oranje brengen? Maar mocht het resultaat goed zijn, en als we winnen, dan weet ik zeker dat het hele oranje gevoel een enorme boost gaat krijgen.”

Café De Bres

Ook in café De Bres aan de Grachtstraat keek een groep voetballiefhebbers naar een scherm. OOG-verslaggever Ruben Feiken: “Het is een wedstrijd waar mensen naar uit hebben gekeken. Veelal in oranjeshirts getooid werd naar de wedstrijd gekeken. De avond is gezellig verlopen. Maar toen in de slotfase de 2-2 werd gescoord, kwam de teneur. Na het laatste fluitsignaal was iedereen toch wel snel vertrokken. De late gelijkmaker voelde als een domper.”

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In café De Bres hebben fans zich verzameld. Foto: Ruben Feiken Foto: Marco Hammenga In Jilly’s Bar aan de Gorechtkade werd de wedstrijd aandachtig gevolgd. Foto: Erick Bakker

Nederland-Japan

De wedstrijd Nederland tegen Japan begon om 22.00 uur. Nederland begon goed met in de derde minuut een kans voor Malen die weg wist te draaien van zijn tegenstander, maar hij zag de bal gekeerd worden door de Japanse keeper Suzuki. In de eerste helft vielen er geen doelpunten. In de tweede helft komt Oranje in de 51ste minuut op voorsprong door een kopbal van Van Dijk die tegen de touwen belandt.

Lang duurt de voorsprong niet, want acht minuten later scoort Nakamura de gelijkmaker. Enkele minuten later stelt Oranje opnieuw orde op zaken door een doelpunt van Summerville: met het linkerbeen scoort hij de 2-1. Lang lijkt het erop dat Oranje de eerste wedstrijd winnend af gaat sluiten. Toch valt in de 89ste minuut de gelijkmaker, waarbij Ogawa de bal via het hoofd van zijn teamgenoot Kamada binnenkopt uit een corner.

De volgende wedstrijd van Oranje is komende zaterdag in Houston tegen Zweden. Japan neemt het in de volgende wedstrijd op tegen Tunesië.