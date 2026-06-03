Groningen wil ‘regenboogstad’ blijven en vraagt Den Haag om gegarandeerde financiering

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In een brandbrief aan staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de gemeente Groningen, samen met de ruim vijftig andere zogenaamde ‘regenboogsteden’, om het landelijke programma na 2026 voort te zetten en snel duidelijkheid te geven over de financiering.

Het huidige programma loopt eind 2026 af. De afgelopen vier jaar kreeg de gemeente nog elk jaar 1,24 miljoen overgemaakt uit Den Haag om het lhbtiq+ emancipatiebeleid uit te voeren. Maar in Den Haag is nog geen duidelijkheid over de komende jaren.

Volgens de gemeenten bestaat de kans dat, zonder duidelijke rijksmiddelen, alle huidige initiatieven stilvallen. De plannen voor de komende jaren zitten al in de pijplijn, zonder dat er garanties zijn over de bekostiging. Ook het zogenoemde ‘ravijnjaar’ (met een aanzienlijke daling van inkomsten uit het Gemeentefonds) in 2028 zorgt voor extra druk op gemeentelijke budgetten.

Volgens de gemeenten is de situatie voor lhbtiqa+-personen nog niet veilig genoeg, maar heeft de samenwerking via het programma wel duidelijk. Tegelijk stellen de gemeenten dat, zonder het programma, zo’n tweederde van de deelnemende gemeenten geen lhbtiqa+-beleid zou voeren.