Groningen viert dit weekend Pride Groningen

Pride Groningen 2026 wordt dit weekend in de stad georganiseerd. Tijdens het evenement wordt diversiteit gevierd en zijn er diverse activiteiten zoals de Pride Walk, het Pride Plein en een feestelijke afterparty.

Voorzitter van Pride Groningen, Roshano Dewnarain (23), kijkt er erg uit naar de Pride. “Het is een festival van de liefde en jezelf zijn in de provincie Groningen. Het liefst wilde ik dat het alleen een viering is, maar ook het protest is nog steeds wel nodig.”

Dewnarain is raadslid voor de partij PRO in de gemeente Midden-Groningen. Hij merkt als geboren Hoogezandster dat er anders naar de lhbt-gemeenschap gekeken wordt op het platteland. “Die kloof tussen stad en ommeland is er nog steeds als het gaat om acceptatie. En daarom is dit nog steeds nodig.”

Tijdens Pride Groningen kunnen bezoekers genieten van optredens, dragshows, comedy, karaoke en filmvertoningen. Er zijn ook workshops, lezingen en een expositie naast de A-kerk, die nog tot en met 7 juli te zien is. Fiona van den Bergh organiseert vanaf die expositie wandeltours over de queergeschiedenis. “Het oudste verhaal dat ik vertel komt uit 1636 en gaat over hoe er tegen ‘sodomie’ aangekeken werd.” Van den Bergh organiseert zondag haar laatste tour.

Een verhaal dat haar aansprak van de foto-expositie is over een Braziliaanse boer. “Zijn zoon had hem gevraagd om hem in drag aan te kleden. Die fotograaf had de steun misschien niet verwacht. Het is dan mooi om te zien dat die vader zijn blik verbreedde met die actie.”

De rest van het programma van Pride Groningen is hier te lezen.