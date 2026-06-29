Groningen Swim Challenge organiseert speciale zwemlessen in Groningse wateren

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningen Swim Challenge organiseert op 30 juni een borstcrawlclinic in open water. Met de clinic wil de organisatie deelnemers optimaal voorbereiden op het jaarlijkse zwemevenement. De clinic vindt plaats tussen de Dorkwerdersluis en Reitdiephaven.

De Groningen Swim Challenge vindt dit jaar plaats op 29 augustus. Het zwemevenement bestaat uit twee onderdelen: de Groningen Swim Challenge over vijftig kilometer die in Lauwersoog start en de City Swim over 1.600 meter door de Groningse Diepen. Met de challenge wordt, net als in voorgaande jaren geld ingezameld voor het UMCG Kanker Research Fonds.

“Om geoefend aan de start te verschijnen organiseert Groningen Swim Challenge samen met trainer Joeval Benjamins elk jaar een aantal zwemclinics in zwembaden en in buitenwater”, vertelde voorzitter Johan Broesder eerder aan OOG TV. Dit jaar worden meerdere borstcrawlclinics georganiseerd “om de techniek te verbeteren en vol vertrouwen aan de start te verschijnen”, staat op de website.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van de Groningen Swim Challenge.