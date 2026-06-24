Groningen krijgt waarschijnlijk extra miljoenen uit Provinciefonds na akkoord over nieuwe verdeling

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Groningen krijgt waarschijnlijk meer geld uit het Provinciefonds, dankzij een nieuw akkoord tussen de twaalf provincies over de verdeling van het geld.

De provincie gaat uit van ongeveer 15 miljoen euro extra per jaar. Dat bedrag komt niet in één keer beschikbaar. Volgend jaar wordt ongeveer 2,8 miljoen euro toegevoegd. Pas in 2028 is het volledige extra bedrag bereikt. Een deel van het extra geld, 9,2 miljoen euro, was al eerder verwerkt in de provinciale begroting. Het resterende voordeel komt daarmee uit op ongeveer 5,8 miljoen euro per jaar.

De twaalf provincies hebben samen een nieuw voorstel gemaakt voor de verdeling van het Provinciefonds. Dat fonds is geld dat provincies krijgen voor hun taken. Volgens het Groningse provinciebestuur sloot het huidige verdeelmodel niet meer goed aan bij de taken van provincies.

Daarom werkte onder meer Gronings gedeputeerde Siersema van Financiën aan de lange onderhandelingen over de verdeling van het Provinciefonds: “Het is natuurlijk een ingewikkelde opdracht om het over de onderlinge verdeling van geld te hebben. Toch is het ons gezamenlijk gelukt om vanuit het grotere belang afspraken te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Het voorstel wordt voor het zomerreces van 2026 ingediend bij het Rijk. Het Rijk moet het voorstel van de provincies nog beoordelen en doorrekenen voordat een besluit volgt.