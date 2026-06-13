Groningen gaat opnieuw asielzoekers opvangen in congrescentrum Hanzeplaza

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De gemeente Groningen gaat dit weekend opnieuw asielzoekers opvangen in congrescentrum Hanzeplaza aan de Protonstraat. De crisisnoodopvang vindt plaats op dringend verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie.

De afgelopen weken hebben diverse gemeenten in de regio tijdelijke noodopvang ingericht. Tot aanstaande maandagochtend biedt de Drentse gemeente De Wolden bijvoorbeeld nog onderdak aan in De Wijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen daar 106 personen. Daarnaast werden er dertien personen opgevangen in een hotel in Zwolle en bleven vijf mensen achter op het voorterrein in Ter Apel. Groningen springt dit weekend bij omdat de andere locaties, waaronder die in Drenthe, geen extra ruimte hebben. De stad fungeert daarmee als back-uplocatie om te voorkomen dat er mensen in de openlucht moeten slapen bij het aanmeldcentrum.

Onvoorspelbare instroom

Hoeveel asielzoekers er precies naar Hanzeplaza komen, is nog onduidelijk. Vanwege het onlangs ingevoerde nieuwe Europese migratiepact vinden de IND en het COA het momenteel lastig in te schatten hoeveel vluchtelingen er dit weekend exact in Ter Apel zullen arriveren.

Dat Groningen opnieuw de deuren opent, betekent volgens de gemeente niet dat dit de standaard wordt; er is bij het ministerie nadrukkelijk op aangedrongen om nu snel met een structurele landelijke oplossing te komen. “We staan voor een humane opvang van vluchtelingen en dat blijven we doen”, benadrukt wethouder Manouska Molema (PRO) van Asiel over de acute hulp.