Goudlaan bijna een maand afgesloten door werkzaamheden voor WarmteStad

De Goudlaan in Vinkhuizen is vanaf komende maandag tot en met vrijdag 17 juli afgesloten voor verkeer ter hoogte van de Barnsteenstraat.

WarmteStad legt hier een nieuwe warmteleiding aan en sluit die aan op het bestaande warmtenet. Voor de werkzaamheden moet de rijbaan volledig worden opengebroken.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Diamantlaan of de westelijke ringweg. Ook buslijn 7 rijdt tijdelijk een andere route. Daardoor vervallen meerdere bushaltes in Vinkhuizen-Noord richting het Hoofdstation.Fietsers kunnen langs het werk blijven rijden.

De Diamantlaan bij de Veldspaatstraat is momenteel ook afgesloten. Beide wegen gaan op 17 juli weer open. De werkzaamheden van WarmteStad in de Veldspaatstraat duren nog tot na de zomer.