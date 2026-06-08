Gorecht speelt finale voor plek in eerste klasse in Roden

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Gorecht

Gorecht speelt de finale voor een plek in de eerste klasse zaterdag bij vv Roden. De tegenstander is FC Surhústerfean .

De ploeg uit Friesland speelt voor handhaving in de eerste klasse. Gorecht hoopt te promoveren. Gorecht versloeg in de nacompetitie eerst SWZ Sneek met 3-1 en afgelopen zaterdag werd Oranje Nassau na verlenging met 3-2 geklopt. ON degradeerde daardoor naar de tweede klasse.

FC Surhústerfean was in de eerste ronde van de nacompetitie vrij en won zaterdagavond na verlenging met 5-1 van GOMOS uit Norg. De aftrap in Roden is zaterdag om 14.30 uur.