Gorecht geeft 2-0 voorsprong weg en grijpt naast promotie

(Foto Martijn Minnema) Gorecht (hier op een archieffoto) greep naast promotie

Tweede klasser Gorecht heeft ondanks een droomstart promotie naar de eerste klasse niet weten te bewerkstelligen. Nadat het tegen het Friese FC Surhústerfean een 2-0 voorsprong uit handen gaf moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin was Surhústerfean de beste.

Gorecht leek na een kwartier op weg naar promotie, door een rake vrije trap van Sven Hazewinkel in de tiende minuut en een treffer van Robin Zuidema in de veertiende minuut leidde het met 2-0. De finale om promotie tegen eerste klasser FC Surhústerfean werd op neutraal terrein in Roden gespeeld.

Kort voor rust kwam Surhústerfean via Albert Nijboer op 1-2. Na iets meer dan een uur viel de gelijkmaker, een fraaie treffer van Kees de Vries. Verlenging volgde, daarin werd niet gescoord waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Surhústerfean toonde zich dit seizoen al een heuse cupfighter door enkele clubs uit de vierde divisie alsmede de uiteindelijke kampioen van de eerste klasse op weg naar de verloren finale om de districtsbeker uit te schakelen. En ook nu bleken de Friezen het koelst.

Gorecht trainer Jelmer Meinardi wisselde nog van keeper voorafgaand aan de serie, het mocht niet baten.

Nadat beide clubs hun eerste strafschop benutten schoot Surhústerfean ook zijn tweede raak. Bob Poorta miste de tweede voor Gorecht, het bleek achteraf de fatale misser te zijn. Surhústerfean bleef raak schieten en won de strafschoppenserie met 5-3.

Gorecht schakelde eerder onder andere Oranje Nassau uit, die treffen ze volgend seizoen in de tweede klasse nu de promotie mislukte. Door de invoering van het weekendvoetbal zal dat een zeer regionale klasse worden met naast Gorecht naar verwachting onder andere stadsgenoten Stadspark, Forward, Oranje Nassau en Groen Geel.

Transfernieuws

Eerste klasser Velocitas 1897 moet het komend seizoen zonder José Bello stellen, hij speelt komend seizoen voor derde divisionist ACV uit Assen.