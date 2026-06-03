‘Goedkoop treinabonnement gaat een week eerder in’

Foto: Joris van Tweel

Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, gaat niet op 21 juni in, maar al op maandag 15 juni.

Die maandag is het de Dag van het OV. De einddatum van 1 september blijft staan. Met het abonnement kun je voor 49 euro per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en weekenden. Het betreft het NS-abonnement ‘flex dal vrij’, dat normaliter bijna 128 euro per maand kost.

Staatssecretaris Bertram: “Reizigers kunnen nu langer profiteren.” Het is volgens haar “een prachtige kans om kennis te maken met de trein en dan de auto een keer te laten staan. Zeker in deze tijd van hoge brandstofprijzen. Zo werken we aan betaalbaar openbaar vervoer.”

Het zogenoemde ‘klimaatticket’ was een grote wens van GroenLinks-PvdA. De hoop is dat meer mensen de trein nemen in plaats van de auto. Bovendien wordt een dagje uit een stuk betaalbaarder, gezien de hoge brandstofprijzen.