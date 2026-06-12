Glimmenaar wint zeil-wk in Griekenland

Foto via ICLA Sailing

Kim Tan uit Glimmen heeft in Athene het wereldkampioenschap zeilen gewonnen in de ILCA 6-klasse bij de ‘Great Grand Masters’, de leeftijdsklasse voor zeilers van 65 tot 74 jaar.

Tan kende een wisselend verloop van het toernooi. Na twee dagen stond hij aan de leiding, zakte daarna naar de vierde plaats en kwam op de vijfde dag weer terug op de eerste plek. Op de laatste dag werd er niet meer gevaren door te weinig wind. Door die omstandigheden eindigde Kim Tan uiteindelijk als wereldkampioen in zijn klasse.

Het gaat om een wedstrijd in de ILCA 6-klasse, een eenmansboot die vroeger bekend stond als de Laser. “De combinatie van een serieus competitieniveau, maar tegelijkertijd een hobby die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden, maakt ILCA Masters zeilen tot een geweldige sport”, vertelt Tan aan de watersportvereniging De Twee Provinciën, de zeilvereniging aan de Meerweg waar Tan deel van uitmaakt.