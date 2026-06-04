Gijs van Solkema tekent tot medio 2029 bij Lycurgus

Foto: Lycurgus

Aanvoerder Gijs van Solkema heeft zijn contract bij volleybalclub Lycurgus met drie seizoenen verlengd. De spelverdeler staat nu tot medio 2029 onder contract. Coach Sam Gortzak deed een dag eerder hetzelfde.

Een contract voor drie seizoenen is volgens Lycurgus in de volleybalwereld niet gebruikelijk, maar de 28-jarige Van Solkema spreekt van een duidelijke keuze. ’’Ik heb hier inmiddels twee seizoenen gespeeld en het waren twee totaal verschillende seizoenen, maar het is me goed bevallen. Ik heb met mijn vriendin hier ons leven opgebouwd en het is goed geregeld bij Lycurgus. Nee, ik hoef hier niet meer weg. We spelen weer Europees en hopelijk doen we op termijn ook weer mee om de prijzen. Dat is het allerleukste.”

Coach Gortzak is blij met Van Solkema. ’’Doorbouwen aan de toekomst en een lange termijnvisie zijn de thema’s voor mij als coach en Gijs is daar de verwezenlijking van. Gijs weet zijn buitenaanvallers altijd goed in stelling te brengen. Met mooie pipe aanvallen en een goede connectie met de diagonaalspelers van afgelopen seizoen. Bovendien met de beste serve in de Eredivisie is Gijs onze aanvoerder en boegbeeld van Lycurgus Groningen.’’