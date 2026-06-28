Gezinskliniek De Borch in Eelderwolde deels ontruimd na brandmelding

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Gezinskliniek De Borch aan de Borchsingel in Eelderwolde is zondagavond deels ontruimd geweest vanwege een brandmelding. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 21.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Vanwege de kwetsbare functie van het gebouw werden er direct meer brandweerwagens naar de locatie gestuurd. Brandweer Eelde kwam ter plaatse met een tankautospuit en een waterwagen, terwijl brandweer Stad assisteerde met een tweede tankautospuit. “In het gebouw is door nog onbekende oorzaak de brandmeldinstallatie in werking getreden”, vertelt een woordvoerder van de Drentse brandweer. “Eenmaal ter plaatse zijn we direct een onderzoek gestart.”

Vreemde geur

De meetapparatuur van de brandweer gaf in eerste instantie geen gevaarlijke waarden aan. “Wel werd er in het pand een vreemde geur geroken. Uit voorzorg hebben we daarop besloten het gebouw deels te ontruimen.” Brandweerlieden hebben volgens een nieuwsfotograaf het hele pand gecontroleerd en hebben daarbij ook het dak geïnspecteerd. Nadat er geen daadwerkelijke brand werd aangetroffen, werd de situatie ‘veilig’ verklaard en mochten de bewoners weer terug naar binnen.

Het pand in Eelderwolde werd in december 2021 geopend als opvolger van de voormalige verslavingskliniek De Lage Kamp in Paterswolde. De kliniek biedt onderdak aan verslaafde zwangere vrouwen en ouders met jonge kinderen. Onder professionele begeleiding leren zij hier hun verslaving de baas te worden, met als doel een succesvolle en zelfstandige terugkeer in de maatschappij.