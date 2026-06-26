Gevel van Michi Noeki en viskiosk in Oosterparkwijk wordt na de zomer verbeterd

De Michi-Noeki - foto: Rieks Oijnhausen

Na de zomervakantie begint de gemeente met werkzaamheden aan de gevel van de Michi Noeki en de viskiosk aan de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk.

Volgens de gemeente is het onderhoud, nog geen drie jaar na de plaatsing van de gebouwtjes, nu al nodig, omdat ze destijds zo efficiënt mogelijk zijn geplaatst en sinds de opening intensief worden gebruikt.

Na verschillende meldingen heeft de gemeente besloten de gevel aan te pakken. De gevel wordt losgehaald en beter geïsoleerd. Door deze verbetering moet het gebouw weer jarenlang mee kunnen.

De werkzaamheden beginnen naar verwachting begin september. De gebouwen blijven tijdens het werk open en bereikbaar.

De gemeenteraad maakte in juni 2021 geld vrij voor de bouw van de twee kiosken aan de Zaagmuldersweg bij het Wielewaalplein. Via een prijsvraag werd bepaald wat er in de twee gebouwtjes moest gaan komen. Sinds september 2023 zijn daardoor de Michi Noeki, een ontmoetingsplek voor bewoners uit de Oosterparkwijk, en een viszaak in de kiosken gevestigd.