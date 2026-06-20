Gevaarlijk sloopterrein Asingastraat pas dagen na belofte afgesloten met hekken

Op donderdag lagen de hekken nog te wachten op hun plaatsing. Foto: ingezonden

Wethouder Philip Broeksma (PRO) beloofde afgelopen woensdag aan de gemeenteraad dat een “bloedlinke” situatie aan de Asingastraat in de wijk De Hoogte, waarin de afgelopen periode woningen gesloopt zijn, nog diezelfde dag opgelost zou worden. Bronnen melden echter aan OOG Tv dat het terrein daarna nog tot vrijdag toegankelijk bleef. In de ochtend werden de beloofde hekken daadwerkelijk geplaatst.

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen trok woensdag tijdens het vragenuurtje aan de bel over het terrein. Door het voortijdig weghalen van hekken was een braakliggend sloopterrein, met daarop een diepe, open put, vrij toegankelijk geworden voor spelende kinderen.

“De Hoogte is een kinderrijke wijk”, vertelde raadslid Conny Eldering woensdag. “De afgelopen dagen hebben mij echter meerdere meldingen bereikt van verontruste buurtbewoners dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan. De hekken rond het terrein waar gesloopt is, zijn weggehaald. Op het terrein bevindt zich een gemetselde put waar een kind in zou kunnen vallen. De situatie is bloedlink.”

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De put werd woensdag tijdelijk afgedicht met een hek. Foto: ingezonden

“Nog vandaag opgelost”

Wethouder Broeksma was het eens met de kritiek van de Stadspartij: “Dat hier sprake is van een onveilige situatie, behoeft geen betoog. Voor de helderheid: als gemeente verwijderen we zelf geen hekken; dat heeft de sloper gedaan. De afspraak was dat de sloper de hekken pas zou weghalen als de aannemer die de nieuwe woningen gaat bouwen zijn eigen hekken plaatst. Maar de sloper heeft de hekken eerder weggehaald dan was afgesproken.”

Broeksma vertelde verder: “We hebben woningcorporatie De Huismeesters hierop aangesproken. Nog vandaag (woensdag, red.) worden er nieuwe hekken geplaatst. Het gat van de put is inmiddels afgedicht. Dit is dus opgelost.”

Wel geleverd, niet geplaatst

Nu blijkt dat het terrein nog tot vrijdagochtend toegankelijk is geweest. Bronnen laten aan OOG weten dat de gevaarlijke put woensdag weliswaar direct is afgedekt met een los hek dat er overheen werd gelegd, maar dat het terrein zelf nog toegankelijk bleef.

Hoewel de nieuwe bouwhekken wel werden afgeleverd, werden ze pas vrijdagochtend geplaatst, waarmee het sloopterrein nu daadwerkelijk is afgesloten.