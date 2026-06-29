Gerommel in top van Accare: ‘Bestuur ggz-instelling voor jongeren wil raad van toezicht wegsturen’

De poli van Accare aan de Nieuwe Stationsweg in Haren - Foto via Google Maps Streetview

Het rommelt binnen het bestuur van Accare, zo meldt de Leeuwarder Courant (LC) maandagmiddag. Binnen de grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie zou een conflict heersen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dat leidt nu zelfs tot een rechtszaak, die komend najaar dient.

Personeel zou aan de Friese krant hebben laten weten dat er al langere tijd sprake is van spanningen binnen de jeugdzorginstelling. Meerdere directeuren zouden al zijn vertrokken door de onenigheid en de ondernemingsraad zou vorig jaar ook al naar de rechter hebben willen stappen. Nu zouden de twee bestuurders van de zorginstelling zelfs de volledige raad van toezicht willen vervangen. Uitzonderlijk, omdat de raad van toezicht normaal juist het bestuur controleert.

De problemen blijven volgens de LC niet beperkt tot de organisatie zelf: ook de raad van toezicht van samenwerkingspartner Elker uit Stad zou zich hebben gemeld met zorgen over de houding van de Accare-top.

De raad van bestuur van Accare, met onder meer twee poliklinieken in de stad Groningen en Haren, heeft een enquêteprocedure aangevraagd bij de ondernemingskamer, een onderzoek naar mogelijk wanbeleid binnen de organisatie. De organisatie laat aan de LC weten verder geen inhoudelijke toelichting te willen geven en benadrukt dat de zorg voor jongeren doorgaat.

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam dient in november. Het gerechtelijk onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van wanbeleid. De Ondernemingskamer kan vervolgens ingrijpen met verplichte maatregelen.