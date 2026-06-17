Gemeente wil vaart maken met sloop historische boerderij in Garmerwolde

De gemeente Groningen wil dit najaar beginnen met de sloop van de historische boerderij aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Het college vraagt de gemeenteraad om alvast 400.000 euro opzij te zetten, zodat de plannen voor de bouw van een wooncollectief niet vertraagd raken door de complexe sanerings- en sloopwerkzaamheden.

De boerderij heeft zware aardbevingsschade opgelopen en is niet meer te herstellen of te versterken. De gemeente kocht het perceel daarom in 2021, maar moest wachten totdat de nieuwe boerderij van de familie Wigboldus (die de afgelopen jaren is gebouwd op iets minder dan honderd meter verderop) klaar was om het boerenbedrijf hier voor te kunnen zetten.

Op de locatie zijn plannen voor een wooncollectief. Stichting Ontwikkeling Garmerheerd en woningcorporatie Wierden en Borgen werken daar al enkele jaren aan. De overdracht van het terrein zou eerst in 2025 plaatsvinden, maar werd met een jaar uitgesteld, omdat de plannen voor herontwikkeling nog niet ver genoeg waren uitgewerkt. Inmiddels zijn die plannen verder ontwikkeld en wil de gemeente verdere vertraging voorkomen.

Voor de sloop moet de boerderij eerst natuurvrij worden gemaakt. Dat moet vóór medio oktober gebeuren. Daarna kan de sloop starten, die bemoeilijkt wordt omdat er asbest- en bodemsanering moet plaatsvinden.. Daarnaast moet er extra archeologisch onderzoek worden uitgevoerd en wordt de sloop begeleid door archeologen.

Meer over de nieuwe boerderij is tezien inn de onderstaande aflevering van het OOG-programma Bouwstof.