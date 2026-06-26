Gemeente waarschuwt: kom niet met de auto naar bomvolle Papiermolen

Foto: Gemeente Groningen via Instagram

De gemeente roept bezoekers van openluchtzwembad De Papiermolen op om de komende dagen niet met de auto te komen.

Door het warme weer stond er al vroeg op vrijdag een flinke rij voor de ingang van het zwembad. Ook vrijdagavond en de rest van het weekend wordt veel drukte verwacht, terwijl er weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Bezoekers worden gevraagd zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het zwembad te komen. De oproep geldt voor vrijdagavond, zaterdag en zondag.

Ook veel bezoekers bij openbare zwemplekken

Niet alleen de zwembaden in Groningen hadden veel klandizie. Ook op andere zwemplekken in de gemeente was het, zoals verwacht, flink druk door de hitte. Aan de Hoornse Plas en in de zwemplas in de vijver van het Stadspark was het voor bezoekers nog redelijk te doen om een plekje te vinden. Aan het Stadstrand bij DOT aan de Vrydemalaan was het bomvol en daardoor dringen om vrij een plekje in het zand te vinden.