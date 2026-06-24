Gemeente stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanpak atletiekbaan

De gemeente trekt 2,5 miljoen euro uit voor de vervanging van de atletiekbaan in het Stadspark. De baan moet nodig aangepakt worden, anders mogen er geen wedstrijden plaatsvinden.

De gemeente heeft samen met Groningen Atletiek een plan voor de baan en het middenterrein gemaakt. Er kan nu begonnen worden met de voorbereidingen. De baan ligt echter op veengrond en er zitten verschillende soorten funderingen onder de huidige baan. Dat maakt de renovatie ingewikkeld. De gemeente wil de aanbesteding eerder starten en daarbij werken met een bouwteam dat al in vroeg stadium meedenkt over het ontwerp en de uitvoering.

De atletiekbaan wordt in de zomerperiode van 2027 aangepakt. Dat is hard nodig, want de kunststof toplaag is hier en daar flink aangetast. De renovatie betekent wel dat er volgende zomer tijdelijk geen trainingen en wedstrijden mogelijk zijn.