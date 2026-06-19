Gemeente onderzoekt tijdelijke sporthal op oude Frans-Maas locatie bij Europapark

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De gemeente Groningen onderzoekt of op het braakliggende terrein naast Sportcentrum Europapark een semi-permanente sporthal kan komen. De extra hal moet helpen om het tekort aan ruimte voor binnensport op te vangen.

Voor binnensport is er nu al een tekort aan capaciteit door overvolle sporthallen en sportzalen. Twee blaashallen moeten voorzien in de vraag naar zaalhockey, maar andere binnensportverenigingen hebben nog steeds te weinig ruimte. Daardoor komt in de toekomst ook het bewegingsonderwijs op scholen mogelijk in het nauw, zodra wordt begonnen met het vervangen en verduurzamen van de gebouwen van het Maartenscollege en het Montessori Vaklyceum. Voor het Augustinus, Gomarus en Parcival wordt nog onderzocht welke mogelijkheden er zijn.

Daarom heeft het gemeentebestuur nu het plan om minimaal één tijdelijke (semi-permanente) sporthal te bouwen. Meerdere locaties zijn onderzocht, met name vanuit het oogpunt van scholen. De gemeente was al langer van plan om een tijdelijke invulling te vinden voor de Frans Maas-locatie. Het terrein naast Sportcentrum Europapark is volgens het college nu de meest kansrijke plek voor een tijdelijke sporthal. Daar moet een tweede locatie bij gaan komen, maar deze plek is nog niet direct in beeld.