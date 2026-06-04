Gemeente moet dit jaar nog 235 statushouders een woning geven

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De gemeente Groningen moet dit jaar nog 235 statushouders huisvesten. Dit jaar hebben tot nu toe 184 statushouders onderdak gekregen in Stad. Dat meldt Den Haag.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het Rijk bepaalt elk halfjaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opvangen. Als een gemeente in het halfjaar daarvoor te veel of te weinig heeft gedaan, telt dat mee voor de nieuwe doelstelling.

De gemeente Groningen had opdracht gekregen om dit eerste halfjaar 198 statushouders te huisvesten die voorheen in een azc woonden. Vóór 1 juli moeten er nog 14 bij komen.

Volgens het ministerie van Justitie moeten de Nederlandse gemeenten vóór het einde van dit jaar voor nog 16.300 statushouders een plek vinden om te wonen.