Gemeente loopt achter met betalen van rekeningen

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De gemeente Groningen heeft achterstanden bij het betalen van facturen. Volgens het Dagblad van het Noorden komt dat door de invoering van een nieuw financieel systeem.

In april stapte de gemeente over op een nieuw financieel systeem. Om die overgang mogelijk te maken, werden betalingen tussen 23 april en 5 mei stilgelegd. Het hervatten van het betaalproces kostte vervolgens meer tijd dan verwacht. Daardoor staan momenteel ongeveer zevenduizend facturen van bedrijven, zzp’ers en instellingen open, waarvan de helft niet op tijd is betaald.

De gemeente heeft extra medewerkers ingezet om de achterstand weg te werken. Het doel is om voor de zomervakantie dagelijks ongeveer vijfhonderd facturen te verwerken. Daardoor zou de achterstand binnen twee weken kunnen worden weggewerkt.