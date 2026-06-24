Gemeente laat boeren uit Ten Boer hun land ‘bemesten’ met berm- en slootmaaisel

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De gemeente Groningen gaat berm- en slootmaaisel niet meer als afval laten verwerken, maar inzetten voor landbouwgrond in Ten Boer. Het college is van plan zich aan te sluiten bij een pilotproject van coöperatie Agricycling, waar het maaisel wordt gecomposteerd en gebruikt door boeren.

Bij de boeren in Ten Boer, die zijn aangesloten bij Agricycling, wordt het maaisel op het erf verwerkt tot compost. Aan het berm- en slootmaaisel kan ook ander biologisch afval worden toegevoegd, zoals grond of oogstresten.

Met de proef wil de gemeente berm- en slootmaaisel nuttiger gebruiken. Nu wordt het nog als afval verwerkt. Straks moet het als compost zorgen voor betere landbouwgrond. Zo kan de grond meer water vasthouden en gezonder worden. Ook kan er dan minder kunstmest nodig zijn.

Agricycling begeleidt de proef en regelt ook de controle van het proces en de compost. De gemeente betaalt eenmalig 5000 euro om het proefproject op te starten. De gemeente verwacht dat de kosten voor de verwerking van het maaisel, dat nu nog als ‘afval’ wordt aangemerkt, niet hoger worden als het bij een boerderij wordt gecomposteerd.