Gemeente Groningen groeit over twintig jaar naar 282 duizend inwoners

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen telt op 1 januari 2045 ongeveer 282 duizend inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste prognose van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Op 1 januari 2025 telde Groningen ruim 244 duizend inwoners. Er komen er tot 2045 dus 38 duizend stadjers bij. Het aantal huishoudens groeit in de komende twintig jaar met 28 duizend. Het aantal alleenstaanden groeit het meest. Deze cijfers zijn belangrijk om de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking te berekenen.

De aannames zijn gebaseerd op trends van de afgelopen jaren. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke inzichten en onderzoek. Als laatste wordt de woningbouwplanning van de gemeente gebruikt. De prognoses dienen als basis voor beleid. Het is van belang dat het aantal woningen, arbeidsplaatsen, maatschappelijke voorzieningen en het mobiliteitssysteem meegroeien en dat alle inwoners gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen.

Dit alles vraagt volgens de gemeente om ruimtelijke keuzes, want de beschikbare ruimte groeit niet mee. Alle informatie en prognoses worden de komende periode uitgewerkt tot een nieuwe omgevingsvisie.