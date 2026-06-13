Gemeente grijpt voorlopig niet in bij gekraakt pand Regattaweg en wil geen woningbouw op deze plek

Foto Martin Nuver. 112groningen. Kraakpand Regattaweg

Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie in het gekraakte kantoorpand aan de Regattaweg in Groningen. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen. Het college weigert bovendien definitief om het pand te herbestemmen voor woningbouw: aan die kant van de weg moet ruimte blijven om te ondernemen. Omdat de eigenaar hierdoor geen concrete bouwplannen heeft, mogen de krakers voorlopig blijven zitten.

Het kantoorpand aan de Regattaweg werd eind mei illegaal bezet door krakers. Voor de VVD was dit aanleiding om hier vragen over te stellen in de gemeenteraad. Raadslid Rik Heiner gebruikte duidelijke woorden: “Het is daar één bende. Mijn fractie wil vooropstellen dat kraken gewoon diefstal is; wat ons betreft zou het pand zo snel mogelijk leeggeveegd moeten worden.”

Volgens Heiner speelt er echter nog iets: de ontwikkelaar wil graag appartementen realiseren op die plek, maar ruziet al een hele tijd met de gemeente over de bestemming. Heiner vindt dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor het verval van het pand omdat ze niet wil meewerken aan een wijziging naar een woonbestemming. “Als je daar bent, dan zie je dat er allemaal woningen in het rijtje staan. Het zou daarom prima passen als woonbestemming. Dus volgens mij is de gemeente daar ook aan en zou de gemeente moeten zeggen: ja, wij zien dit ook als woonbestemming, we gaan er samen met de ontwikkelaar wat moois van maken.”

Pannenkoeken voor de buurt

Het pleidooi van de VVD stuitte op kritiek van de Partij voor de Dieren. Raadslid Ronan van Langen verdedigde de krakers: “De VVD roept dat kraken diefstal is, maar wat ons betreft is langdurige leegstand diefstal van de gemeenschap. Met deze krakers zien we eindelijk weer een positieve ontwikkeling op die locatie. Ze zorgen juist heel goed voor het pand: ze hebben bijvoorbeeld alle schimmel verwijderd, er nieuwe ramen ingezet en ze bakken tegenwoordig regelmatig pannenkoeken voor de buurt.”

Van Langen verweet de VVD ‘selectieve verontwaardiging’ en legde de schuld van de verloedering volledig bij de eigenaar neer. “Vastgoedbazen moeten zich gewoon houden aan de bestemmingsplannen van de gemeente. Het kan niet zo zijn dat wanneer zij hun zin niet krijgen, ze maar wraak nemen door hun panden bewust te laten verloederen.”

Ruimte voor ondernemers

Wethouder Van Niejenhuis sprak van een “verrassende insteek van de VVD” en gaf aan het niet eens te zijn met woorden als ‘diefstal’ en ‘ruzie’. Wel erkende hij het probleem: “Het college ziet deze plek ook al jaren verloederen. Het is wel zo dat het glashelder is dat we niet overal woningen gaan toestaan. Groningen moet een levendige en bruisende stad zijn met ruimte voor ondernemen, en vanuit de bedrijvenverenigingen en de ondernemers op de bedrijventerreinen horen wij juist de zorg dat het niet om moet slaan naar wonen.”

Volgens de wethouder wordt er aan de Regattaweg een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide zijden van de weg. “Aan de ene kant staat de welbekende Tasmantoren, waarbij er in de toekomst ook nog een toren naast komt. Aan de overzijde van de Regattaweg is ruimte voor ondernemen. Die lijn is helder en ik verwacht daar eigenlijk wel hele stevige steun op van de VVD.”

Van Niejenhuis benadrukte dat de gemeente vasthoudt aan dit standpunt. “De lijn is dat we dit op deze manier op die plek niet willen omdat we helder willen zijn waar er ruimte is voor ondernemers. Daar kun je beargumenteerd een keer van afwijken, maar we staan op het standpunt dat er hier geen enkele aanleiding voor is om dat hier te doen. Mocht er een keer een plan op tafel liggen, dat zo goed is, waarbij er ook draagvlak is bij ondernemers in de buurt, dan zouden we daar over na willen denken, maar op dit moment zeggen we: er moet ruimte zijn om te ondernemen. Hier aan deze kant gaan we geen woonfunctie toevoegen.”

Stappen aan de eigenaar

Wat betreft de krakers die momenteel in het kantoorpand zitten, wees de wethouder op de reguliere procedure bij een kraakactie. “Wij hebben natuurlijk even gekeken in het pand. Dat doen we altijd als er gekraakt wordt. We hebben geen situaties aangetroffen die heel ongevaarlijk zijn.”

Volgens Van Niejenhuis ligt het initiatief voor een eventuele ontruiming nu bij de vastgoedeigenaar zelf. “Het is nu aan de eigenaar om dingen in werking te zetten zodat op termijn de krakers eruit gaan en zoals we allemaal weten kan dat pas als de plannen zodanig concreet zijn dat de rechter daar toestemming voor geeft om dit in werking te zetten.”