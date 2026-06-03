Gemeente: geen grootschalig aftelmoment tijdens jaarwisseling

foro: Jolien Wennekers

Het organiseren van een grootschalig en centraal aftelmoment tijdens de jaarwisseling is niet haalbaar. Dat vindt het gemeentebestuur.

Het college heeft onderzocht of zo’n moment dat past bij de schaal, diversiteit en imago van de gemeente haalbaar is. Alles overwegende, mede gelet op de huidige financiële omstandigheden en onzekerheid rondom de landelijke wetgeving, is dat niet mogelijk. Voor eind dit jaar wordt bekeken of er op passende wijze verdere invulling mogelijk is aan de jaarwisseling.

Er was veel kritiek op het aftelmoment rond de laatste jaarwisseling, op de Vismarkt. Er waren zo’n vijfduizend bezoekers, een dj en een kleinschalige act. De gemeente spreekt van een sobere uitvoering.

Uit een verkenning naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een groot centraal aftelmoment blijkt dat de organisatie tussen de 300 en 500 duizend euro kost. Het gaat onder meer om de veiligheid en duurzaamheid, maar ook om de productie, het benodigde personeel en de inzet van politie en veiligheidsdiensten.

De gemeente wil wel ruimte bieden aan kleinschalig georganiseerde initiatieven in wijken en dorpen. Daarnaast wordt gekeken of er tijdens Winterstad een gezamenlijk aftelmoment mogelijk is.