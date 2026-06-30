Gemeente gaat in zomervakantie aan de slag met verbetering omleidingsroutes Gerrit Krolbrug

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen gaat tussen 6 en 19 juli werkzaamheden uitvoeren aan fiets- en looproutes rond de toekomstige omleidingen van de nieuwe Gerrit Krolbrug. De aanpassingen moeten de routes veiliger maken en zorgen voor een betere doorstroming.

De werkzaamheden vinden plaats tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie. Volgens de gemeente is er dan minder verkeer op de weg, waardoor de overlast voor fietsers, voetgangers en ander verkeer beperkt blijft.

Er wordt gewerkt op meerdere plekken langs de toekomstige omleidingsroutes, onder meer op de kruising Bedumerweg-Molukkenstraat, de Boterdiepbrug, de kruisingen Pop Dijkemaweg-Heerdenpad en Pop Dijkemaweg-Kardingeweg, de Oliemuldersbrug en de Oosterhamriklaan.

Niet op iedere locatie wordt de hele periode gewerkt. De meeste werkzaamheden duren een halve dag tot enkele dagen. Op sommige plekken duren de werkzaamheden ongeveer één tot twee weken. Waar nodig worden omleidingen aangegeven met borden en verkeersregelaars. Bij de kruising Bedumerweg-Molukkenstraat wordt tussen 6 en 11 juli in de avond en nacht gewerkt, van 19.00 tot 06.00 uur. Omwonenden krijgen hierover een bewonersbrief. Op de Oosterhamriklaan worden fietsers tijdens de werkzaamheden tijdelijk omgeleid via de Antillenstraat.

De aanpassingen zijn nodig omdat de Gerrit Krolbrug de komende jaren wordt vervangen. Tijdens de bouw kunnen fietsers en voetgangers niet via de brug het Van Starkenborghkanaal oversteken en moeten zij gebruikmaken van omleidingsroutes. Er is de afgelopen jaren meerdere keren gepleit voor een tijdelijke oversteek voor fietsers en voetgangers tijdens de bouw van de nieuwe brug. Het Rijk besloot echter geen tijdelijke brug aan te leggen. Daardoor blijven de omleidingsroutes vooralsnog de belangrijkste verbinding tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe Gerrit Krolbrug.