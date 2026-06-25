Gemeente beslist: afsluiting Taco Mesdagstraat voor auto’s definitief

Foto: Schilderswijk Groningen

Een deel van de Taco Mesdagstraat blijft definitief afgesloten voor autoverkeer. Dat is het besluit van de gemeente. Sinds januari liep er een proef met bloembakken om te kijken hoe de buurt de gedeeltelijke afsluiting ervaart.

De bloembakken zijn geplaatst aan de zuidzijde van het Jozef Israëlsplein. De gemeente zegt na evaluatie dat er duidelijk sprake is van minder sluipverkeer.

Automobilisten zouden meer gebruikmaken van hoofdwegen zoals de Kraneweg en de A-weg. Ook lijkt het sluipverkeerprobleem zich niet te verplaatsen naar omliggende straten.

Toch zijn niet alle bewoners positief over de proef. Sommigen geven aan dat er meer omgereden moet worden en dat het lastiger is om de wijk te verlaten. “Alles afwegend wegen de voordelen voor verkeersveiligheid en woonplezier zwaarder dan de nadelen voor de bereikbaarheid”, zegt de gemeente.

De bloembakken blijven staan tot een permanente inrichting is gerealiseerd.