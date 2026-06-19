Gemeente begint niet meer aan milieuvriendelijk alternatief voor noodaggregaat Kardinge na lek in brandstoftank

Foto: Joris van Tweel

De gemeente kiest ervoor om geen milieuvriendelijk alternatief te gebruiken voor het noodaggregaat bij Sportcentrum Kardinge. Nadat de brandstoftank voor het aggregaat begon te lekken, besloot de gemeente om een vervanger te vullen met normale diesel. Met het oog op de nieuwbouw van Kardinge zijn meer milieuvriendelijke investeringen volgens het college nu niet meer rendabel.

De lekkage kwam naar voren bij een inspectie. Om de veiligheid en de werking van het sportcentrum te blijven garanderen, moest snel worden ingegrepen. Het systeem bij Kardinge bleek volgens de gemeente ongeschikt voor milieuvriendelijke alternatieven als HVO100. Aanpassingen aan de installatie, die dat wel mogelijk zouden maken, zouden te veel geld kosten met het oog op de nieuwbouwplannen voor Kardinge. Dat duurt nog wel even: begin 2028 beslist de gemeenteraad pas over het geld dat nodig is om het nieuwe sportcentrum te kunnen bouwen.

Daarom staat er nu weer een ‘gewone’ brandstoftank, die is gevuld met normale diesel, schrijft sportwethouder Inge Jongman deze week aan de gemeenteraad: “Hoewel dit afwijkt van de eerder ingezette lijn om fossiel gebruik af te bouwen, was er op dat moment geen realistisch alternatief dat zowel veilig als uitvoerbaar was. Hiermee borgen we dat het sportcentrum tot aan de opening van de nieuwbouw verantwoord kan blijven functioneren.”