Geleidelijk verandert de koepel van DOT in de ‘grootste voetbal van Europa’

Foto: Albert van den Berg

De koepel van DOT aan de Vrydemalaan wordt sinds maandagochtend geleidelijk omgetoverd tot de ‘grootste voetbal van Europa’.

Met een hoogwerker wordt het koepelvormige gebouw met een doorsnee van 26 meter beplakt met grote zwarte stickers, die het pand het patroon van een voetbal geven. De bal is ’s nachts verlicht met oranje lampen.

Naast het enorme voetbal als publiekstrekker, zorgt DOT ervoor dat voetballiefhebbers binnen en in de bioscoopkoepel naar verschillende WK-wedstrijden kunnen kijken, in ieder geval naar de wedstrijden van Oranje. Bij mooi weer maakt DOT ook buiten ruimte voor gasten om wedstrijden te zien.

Het is de eerste keer dat de bioscoopkoepel van DOT verandert in een grote voetbal. De koepel is vooral bekend als publiekstrekker tijdens de kerstperiode, wanneer de ‘dome’ verandert in een grote verlichte kerstbal.