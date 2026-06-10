Geen tweede divisie voor beloften FC Groningen na nederlaag tegen Sparta

Foto: Martijn Minnema. Jong FC Groningen - Jong Sparta

Het is het onder 21 team van FC Groningen woensdagavond niet gelukt om de tweede divisie te bereiken. In Rotterdam werd een 2-0 voorsprong weggegeven en met 3-2 verloren van de beloften van Sparta. Zaterdag werd het in Groningen 1-1.

FC Groningen begon goed aan de wedstrijd en kwam met 2-0 voor door doelpunten van Yenio Holder en Levi Roeland. Viggo Guit maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer. Daar bleef het niet bij. Nog geen vijf minuten na de hervatting werd het 2-2 door Giannio Vianello. Sparta werd sterker en Guit besliste een kwartier voor tijd met zijn tweede de wedstrijd. Een slotoffensief van FC Groningen mocht niet baten.

FC Groningen O-21 werd landskampioen en mocht daarom promotie-degradatie wedstrijden spelen tegen Sparta. De Rotterdammers waren de laagste geklasseerde profclub tussen de topamateurs in de tweede divisie. In de tweede divisie mogen slechts twee beloftenteams van profclubs mee doen. Naast Sparta is dat Almere City.

FC Groningen speelt komend seizoen dus weer tussen de beloftenelftallen. Groningen had graag willen promoveren, omdat de topamateurs over het algemeen sterkere tegenstanders zijn dan de beloftenteams, waardoor de jonge spelers zich beter ontwikkelen.