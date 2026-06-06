Geen treinverkeer mogelijk richting Leeuwarden door aanrijding

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er op een deel van het traject geen treinverkeer mogelijk.

Rond 12.50 uur vond er een aanrijding plaats op de spoorwegovergang aan de Oostergoweg, nabij het station in de Friese hoofdstad. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden volledig gestremd. De hulpdiensten en een storingsploeg van ProRail zijn ter plaatse om onderzoek te doen. De verwachting is dat de stremming tot 14.45 uur gaat duren.

Tussen Groningen en Hurdegaryp rijden de treinen wel volgens de dienstregeling. Vervoerder Arriva adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor het meest actuele reisadvies en de exacte prognose.