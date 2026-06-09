Geen treinen naar Leeuwarden door aanrijding

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagavond rekening houden met flinke vertraging. Door een aanrijding ligt het treinverkeer op een deel van het traject stil.

Rond 17.25 uur vond een aanrijding plaats op de spoorwegovergang bij de Willem Lodewijkstraat in Leeuwarden, vlak bij het station. Spoorbeheerder ProRail legde het treinverkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden direct na het incident stil. Hulpdiensten en een storingsploeg van ProRail zijn ter plaatse. De verwachting is dat de stremming tot zeker 20.45 uur gaat duren. Tussen Groningen en Hurdegaryp rijden wel treinen.

De aanrijding volgt op een eerdere stroomstoring, die een groot deel van de middag al het treinverkeer tussen Groningen en de Friese hoofdstad ontregelde. Net toen die problemen achter de rug waren en de dienstregeling werd opgestart, vond het nieuwe incident plaats.

Ook problemen richting Zwolle

Niet alleen richting Friesland, maar ook op het traject richting Zwolle lopen reizigers dinsdagavond vertraging op. Door een technische storing rijden er momenteel geen treinen tussen Meppel en Zwolle. ProRail verwacht dat deze problemen rond 18.15 uur zijn verholpen, al moeten reizigers ook daarna nog rekening houden met de nasleep van deze storing.