Geen treinen naar Leeuwarden door stroomstoring

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten in de nacht van zaterdag op zondag rekening houden met vertraging. Door een stroomstoring is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond middernacht. Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een stroomstoring waarbij deze problemen ontstaan zijn aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Mogelijk is de storing veroorzaakt als gevolg van blikseminslag. Door de storing kunnen de seinen en wissels niet bediend worden. Om die reden is het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Buitenpost stilgelegd. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer zestig minuten.

De verwachting is dat de problemen tot zeker 02.00 uur gaan duren. Reizigers wordt geadviseerd om een reisplanner te gebruiken voor het meest actuele advies.