Geen straf voor Groningse vrouw na overlijden baby in onveilige slaapsituatie

Een 35-jarige vrouw uit Groningen krijgt geen straf voor de dood van haar acht maanden oude zoontje. Volgens DvhN oordeelde de rechter maandag wel dat de vrouw schuldig is aan onvoorzichtig handelen en daarmee ‘dood door schuld’.

De baby werd op 2 januari 2024 levenloos gevonden in een ruimte tussen het bed en de muur in de slaapkamer. De vrouw had haar zoontje de avond ervoor uit zijn ledikant gehaald en meegenomen naar haar eigen bed.

Volgens de rechtbank nam de vrouw een onaanvaardbaar risico. Zij wist dat haar zoontje eerder al meerdere keren in de ruimte tussen het bed en de muur was gevallen. Ondanks maatregelen bleef sprake van een onveilige situatie. De rechtbank ziet geen aanwijzingen dat de vrouw kwade bedoelingen had en vindt het verlies van haar kind al zwaar genoeg. Ook ging ze na het incident in behandeling en stopte ze met drinken en drugsgebruik.

Daarom krijgt de vrouw geen straf van de rechter. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog 180 uur werkstraf tegen de vrouw. Het OM stelde eerder dat de vrouw onder invloed van cocaïne was, maar dat kon volgens de rechtbank niet worden bewezen.