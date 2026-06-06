Geen promotie of degradatie voor drie dorpsclubs uit de gemeente

Foto Andor Heij. Sfeeractie voorafgaand aan het duel tussen GEO en BsVV.

De drie dorpsclubs uit de gemeente Groningen die zaterdag in actie kwamen in de finale van de nacompetitie blijven allemaal in hun klasse. GEO en Haren verloren de finale en Glimmen won.

Glimmen blijft daardoor volgend seizoen in de vierde klasse. In Bedum werd met 3-2 gewonnen van De Heracliden uit Uithuizermeeden. Daan van Dieren zette Glimmen met twee treffers op een 2-0 voorsprong. Ruben Slager maakte er 2-1 van. Steef Sterken zorgde voor de 3-1. Stan Janssen tekende voor de 3-2.

Haren speelde in Stadskanaal met 2-2 gelijk tegen CSVC uit Coevorden. Duncan Koes en Finn Blom scoorden voor Haren. CSVC moest de verlenging in met tien man na een rode kaart. Haren wist niet te profiteren. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en die nam de ploeg uit Coevorden beter. CSVC blijft vierdeklasser en Haren vijfdeklasser.

Ook GEO uit Garmerwolde blijft vijfdeklasser. In Middelstum werd met 2-1 verloren van Zeester uit Zoutkamp. Zeester promoveerde daardoor naar de vierde klasse.

Zowel bij GEO als Haren was het de laatste wedstrijd voor hun trainers. Leendert Nieborg (GEO) en Henk de Koe (Haren) gaan met pensioen.