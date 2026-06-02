Geen nieuwe straf voor tbs’er na moordpoging op mede-patiënt in Mesdagkliniek

De rechtbank heeft Malek F. (39) ontslagen van alle rechtsvervolging voor een poging tot moord op een mede-patiënt in de Van Mesdagkliniek in Groningen. De rechter oordeelt dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 6 april vorig jaar een man met een Joodse achtergrond aanviel met een scherf van een bord. Malek F. blijft wel gewoon in tbs, benadrukt de rechtbank.

Bij de aanval in april vorig jaar stak F. meerdere keren in op het slachtoffer met een porseleinen scherf. Volgens het slachtoffer riep F. tijdens de aanval ‘Allahu akbar’ en ook ‘alle joden moeten dood’. Dat laatste ontkende F. zelf. F. bekende twee weken geleden wel dat hij doelbewust probeerde de mede-patiënt van het leven te beroven. Hij verklaarde dat hij handelde in opdracht van stemmen in zijn hoofd, die hij koppelde aan nieuwe medicatie.

Het Openbaar Ministerie onderzocht of sprake was van een terroristisch motief, maar liet die verdenking uiteindelijk vallen. Omdat F. ontkende antisemitische uitspraken te hebben gedaan en niet meewerkte aan onderzoek naar motieven, kon het OM niet vaststellen dat sprake was van een terroristisch oogmerk. De rechtbank spreekt hem daar nu ook van vrij en acht alleen poging tot moord bewezen.

De man verbleef in de Van Mesdagkliniek nadat hij in 2018 in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers had neergestoken. Daarvoor kreeg hij in 2021 tbs opgelegd, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd geacht.

Uit onderzoek van een psychiater en psycholoog blijkt inderdaad dat F. schizofreen is en tijdens de aanval psychotisch was. De rechtbank neemt die conclusies over en oordeelt dat F. het feit niet kan worden toegerekend. Een nieuwe tbs-maatregel legt de rechtbank niet op, omdat F. al in een lopende tbs-behandeling zit. Die behandeling wordt voortgezet. Wel moet F. een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De rechtbank kent ruim 15.000 euro toe van de meer dan 22.000 euro die het slachtoffer eiste.