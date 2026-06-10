Geen grote aftelshow in centrum, gemeente verhuist Oud en Nieuw naar de wijken: “Juist daar is ontmoeting nodig”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad is voorstander om tijdens de komende jaarwisseling volop in te zetten op kleinschalige feesten in de wijken en dorpen. Daarmee moet worden gebouwd aan een nieuwe traditie. Duidelijk is ook dat de gemeente niet zelf een grote, centrale aftelshow in de binnenstad gaat organiseren: dat is simpelweg te duur en trekt niet de doelgroep die je wilt bereiken.

Uit een ambtelijke verkenning blijkt dat een hoogwaardige centrale aftelshow tussen de 300.000 en 500.000 euro kost. “Op Oudejaarsavond is alles qua productie, techniek en beveiliging door de landelijke concurrentie vele malen duurder dan normaal”, legde wethouder Manouska Molema (PRO) van Evenementen uit namens het college. “Als we iets serieus willen neerzetten dat voldoet aan onze eisen voor duurzaamheid en toegankelijkheid, hangt daar dit prijskaartje aan. Dat vinden wij in de huidige financiële omstandigheden te veel geld.”

Wel houdt het college de deur op een kier voor ondernemers die zelf een feest willen opzetten, al sprak de wethouder wel van een ‘ingewikkelde businesscase’ om zoiets commercieel rond te krijgen.

Student & Stad wil drones- of lichtshow

Het schrappen van de centrale show leidt tot teleurgestelde reacties bij Student & Stad. Wieke van Heteren: “Oudejaarsavond is een moment vol verwachting. Maar niet iedereen heeft een volle huiskamer of een dikke portemonnee om een duur commercieel feest te bezoeken. Voor een alleenstaande inwoner of een student op kamers op Zernike is de stap naar een klein wijkfeest bovendien een flinke drempel. Juist nu het landelijke consumentenvuurwerkverbod ingaat, moeten we als cultuurstad laten zien wat voor prachtigs daarvoor in de plaats kan komen, zoals een spectaculaire licht- of droneshow. Groningen heeft er behoefte aan om de bladzijde om te slaan.” De partij kondigde aan een motie in te dienen voor een volwaardige show.

Van Heteren kreeg steun van Jim Lo-A-Njoe (D66): “Een aftelshow met een grote mensenmassa past bij deze stad. De editie van afgelopen jaarwisseling op de Vismarkt kreeg in de pers veel kritiek en trok niet de groepen aan die je wilt bereiken. De opdracht is om het éérst goed te doen en dan te kijken of het werkt.”

Daar reageerde Hans de Waard van de SP op: “Het college wil inzetten op feestjes in de buurten. Waar kiest D66 nu concreet voor?” Lo-A-Njoe: “Als gemeente hoeven we niet alles zelf te organiseren. Buurtbewoners kunnen dit heel goed zelf. Maar de binnenstad is ook een wijk, en wat ons betreft hoort daar een mooie aftelshow bij.”

Roep om ‘Jaarwisselingsfonds’

Ook Stadspartij 100% voor Groningen baalt van het besluit. Yaneth Menger stelde twee concrete maatregelen voor: “We willen een brede inwonersdialoog organiseren waarin alle betrokkenen hun mening kunnen geven over de toekomstige viering. Daarnaast pleiten we voor een participatief ‘jaarwisselingsfonds’ waar de gemeente geld in stopt en van waaruit bewoners zelf hun buurtinitiatieven kunnen financieren.”

Van Heteren (Student & Stad) reageerde sceptisch: “Uit eerder onderzoek bleek al dat zeventig procent van de inwoners behoefte heeft aan een centrale show. Wat gaat een nieuw onderzoek veranderen?” Menger: “We zien dat het huidige format op het moment van de jaarwisseling in de binnenstad niet werkt. Laten we teruggaan naar de basis om te bouwen aan initiatieven die echt dicht bij de inwoners staan.”

De VVD toonde zich juist tegenstander van een dure gemeentelijke show. Rik Heiner (VVD): “Een feest dat tot een half miljoen euro moet kosten voor slechts 5.000 bezoekers, vinden wij volstrekt uit zijn verband getrokken. Het idee of kleinschalige initiatieven in de wijken te organiseren, dat steunen wij. Laat ondernemers de grote feesten maar organiseren.”

Linda Wijnalda-Dussel (Partij voor de Dieren) uitte daarop haar zorgen over de portemonnee van de Stadjer: “Commerciële feesten vragen vaak torenhoge toegangsprijzen.” Heiner reageerde: “Als je in een buurt een tent neerzet en je vraagt vijf euro entree, is dat prima behapbaar. Wij kiezen er als overheid voor om zuinig te zijn met belastinggeld en dit niet te besteden aan megalomane projecten.”

Vuurwerkdiscussie

De SP ziet de kleinschalige aanpak in de wijken juist helemaal zitten, mét een gerichte vuurwerkshow. Hans de Waard (SP): “Bewoners komen elkaar tegenwoordig niet altijd meer tegen. Oud en Nieuw kan een moment zijn om de buurt samen te brengen. Deze lijn steunen wij.” Wijnalda-Dussel (PvdD) reageerde geschrokken: “Voor getraumatiseerde mensen en dieren is vuurwerk in de wijken niet wat je wilt. Hoe ziet u dat voor u?” De Waard: “Je kunt denken aan één centrale vuurwerkshow per wijk, georganiseerd door professionals. Dan is het strak afgekaderd en duurt het niet lang.”

Het debat raakte hiermee direct aan de nieuwe Wet veilige jaarwisseling, die per 1 augustus 2026 het consumentenvuurwerk verbiedt, maar gemeenten de ruimte geeft om ontheffingen te verlenen aan groepen of buurtverenigingen. Naast de SP zien ook de ChristenUnie en het CDA hierin mogelijkheden voor de dorpen. Peter Rebergen (ChristenUnie): “Ten Boer heeft bijvoorbeeld al heel lang een prachtige eigen vuurwerkshow. Je moet per wijk en dorp kijken wat passend is.” Heiner (VVD) vroeg direct door: “Vindt de ChristenUnie dan dat de burgemeester een ontheffing aan Ten Boer moet geven?” Rebergen: “Als dat lokaal passend is, moet een ontheffing mogelijk zijn.” Jint Hoeksema (CDA) sloot zich hierbij aan: “Een gezamenlijk aftelmoment vinden we sympathiek. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat een spectaculair feest enorm veel geld en capaciteit vraagt. Vuurwerkshows die vanuit een lokale organisatie worden geregeld, dragen wij een warm hart toe”, wat op instemmend geknik kon rekenen van de SP.

De Partij voor de Dieren gruwelt van dat scenario. Wijnalda-Dussel: “Als je in elke wijk ontheffingen gaat verlenen, is het onder de streep alsnog heel veel vuurwerk. Wij willen geen Oud en Nieuw waarbij baasjes met hun huisdieren in de badkamer moeten gaan zitten omdat de straat op een oorlogsgebied lijkt.”

“Geen symboolpolitiek”

De PVV trok een geheel andere conclusie en hekelde het vuurwerkverbod zelf. Kelly Blauw: “Een centrale aftelshow wordt nu misbruikt als symboolpolitiek waarmee je de echte problemen niet aanpakt. Je moet relschoppers en vandalen simpelweg harder aanpakken. In plaats van te kiezen voor handhaving, wordt er nu gekozen voor een vuurwerkverbod waarmee de burger een mooie traditie wordt ontnomen.”

Wethouder Molema probeerde tot slot het beeld te kantelen dat het college niet van een feestje houdt: “Daar houden wij wel van; we houden van een bruisende binnenstad. Maar we moeten schaarse middelen verstandig inzetten. De organisatie van Wintergoud gaat momenteel serieus kijken hoe we op de Grote Markt een gezamenlijk aftelmoment kunnen creëren, al zal dat geen laser- of droneshow worden. Daarnaast heeft het bouwen aan nieuwe, veilige tradities in de wijken simpelweg tijd nodig.”

Burgemeester waarschuwt voor handhavingschaos

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) wees de raad tot slot op de bittere realiteit rond de openbare orde en de nieuwe wetgeving. De Raad van State bracht onlangs immers een zeer kritisch advies uit over de landelijke ontheffingsregeling, waarin wordt gewaarschuwd dat boa’s en politie de wildgroei aan kleine buurtontheffingen (tot 200 kilo per aanvraag) tijdens de Nieuwjaarsnacht helemaal niet kunnen handhaven.

“De Raad van State is uiterst kritisch op de laagdrempeligheid van deze wet”, aldus Kamminga. “We wachten nu eerst de definitieve reactie van het kabinet af op 1 juli, voordat we de lokale kaders invullen. Qua capaciteit van de hulpdiensten wordt dit een heel ingewikkelde puzzel.” Wel deelde de burgemeester nog een succesverhaal uit de gemeente: “In Hoogkerk, waar het in het verleden vaak onrustig was, is afgelopen jaarwisseling een prachtig buurtfeest georganiseerd dat perfect aansloot bij de doelgroep. Het effect was dat er vrijwel geen incidenten waren.”

Moties

Student & Stad is echter ontevreden. De partij kondigt aan bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te willen dienen die oproept tot meer spektakel in de binnenstad tijdens de jaarwisseling. Ook Stadspartij 100% voor Groningen wil een motie indienen.