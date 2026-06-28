Geen grootschalige droneshow of lichtspektakel tijdens komende jaarwisseling: “Geen Super Trouper op de Grote Markt”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Er komt komende jaarwisseling geen grootschalig door de gemeente gefinancierd visueel spektakel in de binnenstad van Groningen. Een voorstel van Student & Stad om 150.000 euro uit te trekken voor een professionele licht- of droneshow haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Het was alweer de vijfde motie over de invulling van de Groningse jaarwisseling die Student & Stad indiende. Traditiegetrouw was de motie voorzien van een songtitel: ‘Happy New Year’ van ABBA. “Bedenk na vijf moties over dit onderwerp nog maar eens een nieuw liedje dat past bij dit onderwerp”, verzuchtte raadslid Wieke van Heteren van de partij in de raadzaal.

Met de motie deed de partij, gesteund door D66, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en Volt, een ultieme poging om een volwaardige nieuwe traditie van de grond te krijgen. Nu het landelijke verbod op consumentenvuurwerk in aantocht is, moet de overheid volgens Van Heteren niet alleen zeggen wat ‘niet’ meer mag, maar juist laten zien wat er ‘wel’ kan. Een professionele lichtshow of een spektakel met drones moest dienen als eenmalige pilot en als een gratis, toegankelijk alternatief voor inwoners die Oud en Nieuw niet in een gezellig, volle huiskamer kunnen vieren.

Onbetaalbaar en geen preventief effect

Het college trok eerder in een collegebrief echter al een streep door zo’n grootschalig centraal evenement. Een verkenning wees uit dat een hoogwaardige show al snel tussen de 300.000 en 500.000 euro kost vanwege de torenhoge kosten voor techniek, duurzaamheidseisen en de inzet van beveiliging en politie tijdens de drukste nacht van het jaar.

Bovendien concludeert het college dat eerdere centrale aftelmomenten (zoals op de Grote Markt en Vismarkt) geen aantoonbare preventieve bijdrage hebben geleverd aan het voorkomen van overlast. Het publiek dat op zo’n feestje afkomt, is simpelweg niet de doelgroep waar de hulpdiensten zich tijdens de jaarwisseling zorgen over maken. Het college zet daarom liever in op kleinschalige, decentrale initiatieven in de wijken en dorpen.

ABBA-nostalgie

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Evenementen reageerde met persoonlijke woorden in de richting van Student & Stad dat de motietitel bij haar jeugdsentimenten losmaakte. De ABBA-klassieker staat namelijk op het album ‘Super Trouper’, de lp die de wethouder als 11-jarig meisje van Sinterklaas kreeg. “Een geweldige titel die ook nog eens heel erg past bij het onderwerp dat we hier bespreken. Ik ging destijds direct in het woordenboek opzoeken wat ‘het’Super Trouper’ betekende: een enorme schijnwerper. Heel goed gevonden dus”, lachte Jongman.

Inhoudelijk hield de wethouder echter voet bij stuk en ontraadde de motie. Het college wil eerst de exacte kaders van de nieuwe Wet veilige jaarwisseling afwachten, waar de politie Noord-Nederland deze zomer over beslist. Wel deed Jongman de toezegging dat er samen met de organisatoren van Winterstad wordt gekeken of er op de Grote Markt, tijdens de aanstaande jaarwisseling, een bescheiden, gezamenlijk aftelmoment kan worden gecreëerd.

Van ‘alles mag’ tot ‘doe het goed of doe het niet’

De rest van de raad bleek verdeeld te zijn over het vuurwerkvraagstuk. De PVV stemde tegen omdat zij principieel tegen elk vuurwerkverbod zijn. “Iedereen moet kunnen afsteken wat-ie wil”, stelde Kelly Blauw. De VVD vond dat het initiatief voor dergelijke evenementen bij de ondernemers moet liggen en niet bij de gemeente, terwijl coalitiepartijen CDA en PRO het plan vanwege de krappe gemeentekas te duur vonden op deze korte termijn.

De SP stemde eveneens tegen, maar om een heel andere reden. “De les tijdens eerdere vergaderingen over dit onderwerp was: doe het goed of doe het liever niet”, sprak Hans de Waard (SP). Omdat het plan voor een professionele vuurwerkshow in deze motie was vervangen door een lichtshow, haakte zijn fractie af: “Daarmee is Student & Stad ons nu echt kwijt.”

Ook de Partij voor de Dieren stemde tegen, hoewel zij de uitfasering van consumentenvuurwerk toejuicht. De fractie vond de belofte van het college om te kijken naar een klein moment op de Grote Markt en een meerjarenplan op te stellen voorlopig voldoende.

Uiteindelijk strandde de motie met 14 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Dit betekent dat er tijdens de aanstaande jaarwisseling geen grootschalig aftelmoment gehouden gaat worden dat vanuit de gemeente georganiseerd wordt.