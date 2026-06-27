Geen broedplaatsen in oude panden Vrijdag: wethouder kiest wegens geldgebrek voor woningen

Er komen definitief geen creatieve broedplaatsen of ateliers in de voormalige locaties van cultuurcentrum Tumult (voorheen Vrijdag) aan de Noorderbuitensingel en de Walstraat. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen laten weten na vragen van Partij voor het Noorden. Hoewel het college eerder beloofde de locaties te onderzoeken als broedplaats, kiest het nu puur voor woningbouw.

De discussie over de panden wordt al langer gevoerd. In juni 2023 diende de Partij voor het Noorden, samen met een brede coalitie van PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SP en Student & Stad, de motie ‘Broeden op meer ruimte’ in. Die motie werd destijds ingetrokken na een duidelijke toezegging van wethouder Van Niejenhuis: de leegkomende cultuurpanden (Walstraat 34 en Noorderbuitensingel 11) zouden nadrukkelijk worden meegenomen in het onderzoek naar nieuwe broedplaatsen.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) herinnerde de wethouder daar afgelopen week aan: “Wij zijn gek op broedplaatsen, in alle vormen en maten. Na die mooie toezegging in 2023 waren wij de eersten om onze motie in te trekken. Alleen nu bereiken onze fractie geluiden dat er op deze plekken enkel en alleen woningbouw gaat plaatsvinden. Daar willen we heel graag een reactie op.”

Wethouder door het stof

Wethouder Van Niejenhuis trok tijdens het debat het boetekleed aan. “Ik realiseerde me toen de vragen binnenkwamen dat het college de raad hier eigenlijk actief over had moeten informeren”, gaf de wethouder openlijk toe.

Volgens Van Niejenhuis zijn er het afgelopen jaar simpelweg te veel financiële hordes bijgekomen. “Ik moest destijds al het voorbehoud maken dat de verkoopopbrengsten van deze huidige locaties nodig zijn om de nieuwbouw van het centrale Vrijdag-gebouw te dekken. Dat gebouw is nu bijna klaar. Toen we vervolgens keken naar ons nieuwe broedplaatsenbeleid, was de harde constatering dat er veel te weinig geld is om nieuwe locaties toe te voegen. We moeten ons nu puur richten op het behouden van de broedplaatsen die we al hébben.” Een broedplaats maken van het oude Prinsentheater zou volgens de wethouder leiden tot een onoverbrugbaar financieel gat van meer dan een miljoen euro.

Wooncoöperatie in het Prinsentheater

Toch krijgt in elk geval één van de panden een bijzondere invulling. Een groep buurtbewoners heeft zich bij de gemeente gemeld om in het voormalige Prinsentheater (Noorderbuitensingel) een wooncoöperatie te beginnen. “Dat is een initiatief dat de raad ook erg toejuicht”, aldus Van Niejenhuis. “We kijken nu of we rechtstreeks zaken met deze inwoners kunnen doen. Daarmee krijgt het pand een hele mooie bestemming die uitstekend past binnen ons woonbeleid. Daarom kiest het college hier voor de bestemming wonen.”

Joren van Veen (PRO) zag nog wel een kleine opening voor de cultuursector: “Mijn ervaring is dat dergelijke wooncoöperaties vaak ook gedeelde ruimtes hebben. Zit daar niet een kans om te kijken of die ruimtes breder toegankelijk kunnen blijven voor de buurt?”

Van Niejenhuis toonde zich voorzichtig positief, maar wilde geen loze beloftes meer doen: “Dat is inderdaad een van de uitgangspunten, maar ik wil niet meer beloven dan we waar kunnen maken. Ook dat heeft te maken met de financiële haalbaarheid. De initiatiefnemers hebben echter laten weten dat ze dit heel graag zouden willen. Het is natuurlijk iets heel anders dan een volwaardige broedplaats, maar het zou op deze manier misschien wel een ontmoetingsplaats voor de buurt kunnen blijven.”