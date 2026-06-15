Geen asielzoekers in HanzePlaza tijdens laatste nacht tijdelijke opvang in Stad

Foto: Gemeente Groningen

In congrescentrum HanzePlaza zijn in de nacht van zondag op maandag geen asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat het Rode Kruis maandagochtend weten aan verschillende media via het ANP. Het was voorlopig de laatste nacht waarin de gemeente Groningen noodopvang aanbiedt. Westerbork neemt het stokje de komende week over.

De asielzoekers die afgelopen nacht niet terecht konden in Ter Apel (91 mensen) zijn allemaal overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp De Wijk voor noodopvang. Opvang op de honderd bedden in HanzePlaza was daardoor niet nodig.

In de nacht van zaterdag op zondag werden wel 28 mensen overgebracht naar MartiniPlaza, omdat het congrescentrum diende als back-uplocatie voor De Wijk. De honderd bedden aldaar waren deze nacht niet genoeg om de in totaal 120 asielzoekers allemaal een bed te bieden.

Door grote drukte in het aanmeldcentrum moesten in totaal 120 asielzoekers de nacht elders doorbrengen. Het Rode Kruis laat weten dat 92 van hen een slaapplek kregen in een sporthal in De Wijk (gemeente De Wolden). De overige 28 mensen werden opgevangen in Hanzeplaza. De plotselinge drukte heeft te maken met het nieuwe Europese migratiepact, waardoor de IND en het COA lastig kunnen inschatten hoeveel vluchtelingen er in Ter Apel arriveren. Het ministerie van Asiel en Migratie deed daarom een dringend beroep op Groningen om nachtopvang aan te bieden.