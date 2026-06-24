Geen actie uit Stadhuis tegen ‘vinkjesboete’: ‘Ondernemers omzeilen aanschaf extra parkeervergunning’

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Het gemeentebestuur gaat voorlopig niets veranderen aan het digitale parkeersysteem voor ondernemers. De door de VVD gehekelde ‘vinkjesboetes’ voor ondernemers met een bedrijfsparkeervergunning zijn volgens het gemeentebestuur namelijk geen administratieve fouten, maar vaak het gevolg van eigen keuzes van ondernemers die weigeren meerdere parkeervergunningen aan te schaffen.

De VVD klaagde eerder deze maand dat ondernemers soms een boete van 82 euro krijgen, omdat ze vergeten het juiste kenteken in de parkeerapp te activeren. Ondernemers kunnen maximaal vijf kentekens koppelen aan hun parkeeraccount en moeten in de app steeds handmatig aangeven welk voertuig op dat moment actief is op één vergunning. Volgens de VVD hebben ondernemers al betaald voor hun parkeerrecht, noemde de boete daarom een ‘vinkjesboete’ en vroeg daarom om een coulanceregeling of een waarschuwingssysteem.

Maar het gemeentebestuur wijst echter met de vinger naar de ondernemers zelf. Het college zegt dat het parkeersysteem bewust is ingericht met één bedrijfsvergunning gekoppeld aan één vast kenteken. Die kan alleen in incidentele gevallen worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij een vervangend voertuig of onderhoud.

Het college stelt dat ondernemers zelf kiezen om met één vergunning te blijven wisselen tussen voertuigen. Daarmee voorkomen ze volgens het college dat ze extra parkeervergunningen moeten kopen. Volgens het college is een fout in de app vaak geen puur administratieve vergissing, maar het gevolg van het ontbreken van een geldig parkeerrecht voor het betreffende voertuig.

Het college ziet daarom geen ruimte voor een systeem waarbij het handmatig wisselen van kentekens helemaal verdwijnt. Dat zou volgens het college het huidige vergunningensysteem ondermijnen. Wel zegt het college dat er al coulance wordt toegepast bij duidelijke administratieve fouten, zoals een typefout of een vergeten kentekenwissel. Vorig jaar is er, na bezwaar, 142 keer een naheffingsaanslag voor het ontbreken van een geldig kenteken. De eerste keer wordt een naheffing dan vernietigd, maar bij herhaling blijft de boete staan.