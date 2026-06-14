FvD vraagt opheldering over noodopvang Hanzeplaza: “Raad en Vinkhuizen opnieuw te laat geïnformeerd”

Een bus arriveert bij het congrescentrum. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De fractie van Forum voor Democratie is ontevreden over de manier waarop het Groningse college communiceert over de noodopvang in congrescentrum Hanzeplaza. Volgens de partij is de gemeenteraad, nu Hanzeplaza opnieuw als nachtopvanglocatie dient, opnieuw niet tijdig geïnformeerd en dreigt de opvang een structureel patroon te worden. FvD heeft het college om opheldering gevraagd.

“Wederom hebben we als fractie moeten constateren dat de raad niet tijdig is geïnformeerd over de komst van een noodopvang”, vertelt raadslid Anna Westerhof van Forum voor Democratie. “Ook hebben wij van het Wijkoverleg Vinkhuizen begrepen dat zij pas om 15.00 uur op de dag zelf zijn geïnformeerd over de komst van deze opvang. Wat ons betreft is dat veel te laat.”

“Rijk wordt beloond voor nalatigheid”

Het steekt FvD dat het college telkens kiest voor tijdelijke noodmaatregelen, terwijl asielwethouder Manouska Molema (PRO) eerder beloofde richting Den Haag te zullen hameren op een structurele oplossing (zoals opvang op defensieterreinen). Westerhof: “Dit roept bij ons vragen op over de mate waarin het college het Rijk daadwerkelijk aanspoort. Het blijven aanbieden van acute opvang kan er juist toe leiden dat het Rijk wordt beloond voor zijn nalatigheid, waardoor een duurzame oplossing uitblijft.”

De partij spreekt van een tegenstrijdig beleid. Waar de wethouder eind mei nog aangaf dat de nachtopvang in Hanzeplaza geen structurele voorziening zou worden, ziet FvD door de snelle terugkeer van de opvang nu al een structureel patroon ontstaan. Daarnaast stelt de fractie dat de aanhoudende problemen in Ter Apel al lang bekend waren, waardoor het college veel eerder had kunnen anticiperen en omwonenden en bedrijven in Vinkhuizen tijdig had kunnen informeren.

Inconsistente antwoorden

De onvrede van de fractie is niet nieuw. Tijdens het politieke vragenuur van twee weken geleden vond FvD de beantwoording van hun vragen door het college al onvolledig en inconsistent.

Het college besloot zaterdag om op dringend verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie opnieuw bij te springen als back-uplocatie, omdat het COA en de IND door de invoering van het nieuwe Europese migratiepact de instroom in Ter Apel lastig kunnen inschatten. Waar de Drentse gemeente De Wolden in de nacht van zaterdag op zondag 92 asielzoekers opving, brachten in Groningen 28 mensen de nacht door in Hanzeplaza. Komende nacht is de locatie aan de Protonstraat voorlopig voor het laatst geopend. Komende week vindt er acute nachtopvang plaats in een sporthal in Westerbork.

De vragen van de partij zullen komende woensdag tijdens het Politieke Vragenuur behandeld worden.