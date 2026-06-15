Forum haalt grote Wes Anderson-expositie naar Stad

Wes Anderson - Foto: Matt Alexander via Forum Groningen

Forum Groningen haalt eind volgend jaar een grote tentoonstelling over filmmaker Wes Anderson naar Stad. Van 10 december aanstaande tot en met 5 september 2027 zijn honderden originele objecten uit zijn films te zien.

Bezoekers krijgen meer dan 700 objecten uit Andersons films te zien: storyboards, kostuums, miniatuurmodellen, stop-motionpoppen, polaroids en persoonlijke notitieboeken. De tentoonstelling laat ook zien hoe Anderson zijn films maakt. Persoonlijke notitieboeken, schetsen, maquettes en storyboards geven inzicht in zijn creatieve proces en samenwerkingen.

Ook zijn bekende filmobjecten te bekijken, zoals het roze model van The Grand Budapest Hotel, het schilderij Boy with Apple en kostuums van personages uit films als Rushmore, The Royal Tenenbaums en The Life Aquatic with Steve Zissou.

Voor het eerst in ruim twintig jaar zijn ook de zeedieren en de levensgrote Jaguar Shark uit The Life Aquatic with Steve Zissou weer te zien. In Groningen wordt de expositie bovendien uitgebreid met extra objecten die nog niet eerder publiek zijn getoond uit The Phoenician Scheme. Verder zijn onder meer de kano uit Moonrise Kingdom, snackautomaten uit Asteroid City en een treinmaquette uit The Darjeeling Limited onderdeel van de tentoonstelling.

De tentoonstelling Wes Anderson: The Archives kwam tot stand in samenwerking met het Design Museum in Londen, la Cinémathèque française in Parijs en Anderson zelf. Het persoonlijke archief dat de regisseur in bijna dertig jaar opbouwde, vormt de basis van de expositie. Meer informatie staat hier op de website van Forum Groningen.